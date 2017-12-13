У Тернополі затримали злодіїв, які в ніч на Андрія вкрали металеву огорожу (фото)

У Тернополі затримали злодіїв, які в ніч на Андрія вкрали металеву огорожу. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, трьох чоловіків, які несли на спині металеву огорожу, патрульні помітили на вулиці Грушевського о 6.30 ранку сьогодні 13 грудня.

Інспектори зупинилися, щоб перевірити їх особи, однак вони кинули металевий пліт на землю і почали втікати. Патрульні кинулися навздогін. Неподалік парку ім. Шевченка інспектори наздогнали та затримали чоловіків.

Ті пояснили, що огорожу хотіли здати на металобрухт. Також при поверхневій перевірці патрульні помітили у сумці металеві решітки для водовідведення.

Патрульні доставили чоловіків до відділку поліції, де встановили їх особи і передали слідчому, для з’ясування усіх обставин.

