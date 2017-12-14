У Бердичеві водій іномарки травмував студента на пішохідному переході (фото)

Сьогодні у Бердичеві Житомирської області водій автомобіля Opel травмував студента на нерегульованому пішохідному переході.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, аварія сталася близько 8:25 на вулиці Соборній.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel на нерегульованому пішохідному переході виїхав за зустрічну смугу та збив 16-річного студента. Хлопець навчається в одному з бердичівський навчальних закладів.

Внаслідок наїзду він отримав легкі тілесні ушкодження.

За даними бердичівських ЗМІ, разом із постраждалим було ще двоє студентів, які під час аварії встигли відскочити та уникнути наїзду автомобіля. Подробиці цієї ДТП наразі встановлюються, проводиться перевірка.