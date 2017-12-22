Моторошне вбивство двох продавців техніки на Львівщині: підозрюваних затримали (фото)

На Львівщині поліцейські повідомили про підозру зловмисникам, причетним до вбивства двох людей. Про це передає прес-служба поліції області.

Так, правоохоронці викрили двох зловмисників, причетних до розбійного нападу на магазин комп’ютерної техніки у Бориславі, під час якого були вбиті двоє продавців.

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"Зловмисникам, раніше не судимим мешканцям Трускавця віком 16 та 19 років, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня у магазині техніки правоохоронці виявили тіла двох продавців, 20-річної мешканки Борислава та 27-річного мешканця Дрогобича, без ознак життя, з колото-різаними ранами.

Також було встановлено, що нападники заволоділи грошима з каси магазину та товаром з вітрини.