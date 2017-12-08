У Бориславі злочинці при пограбуванні жорстоко вбили двох молодих продавців

У місті Борислав Львівської області під час пограбування нападники вбили двох продавців. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, 7 грудня, близько 23.10, у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від керуючого одного з місцевих магазинів про те, що, приміщення магазину не здано під охорону, а працівники не виходять на зв'язок.

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Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила у приміщенні магазину тіла двох продавців - 20-річної мешканки Борислава та 27-річного мешканця Дрогобича, із колото-різаними ранами.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі працівників магазину, призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство). У поліції не повідомляють, яку суму коштів було викрадено з магазину.

Як повідомляється на сторінці громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, «у Бориславі під час пограбування магазину спробували відрізати голови двом молодим продавцям».

«У Бориславі під час пограбування магазину спробували відрізати голови двом молодим продавцям. 7 грудня, близько 20.00, в місті Борислав на вул. Весняна, 1-а в магазині «Комп’ютерний всесвіт» вбили двох молодих людей. Чоловіку та жінці нанесли колото-різані рани навколо шиї та кинули в магазині. З магазину викрали кошти», - повідомляється на сайті «Варта 1» з посиланням на керівника організації «Варта 1», депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві озброєним грабіжникам на BMW вдалося відірватися від п’яти екіпажів поліції.