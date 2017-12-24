На Львівщині 16-річний хлопець загинув під колесами електрички

У Турківському районі Львівщини сьогодні, 24 грудня, електропоїзд смертельно травмував 16-річного юнака.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, наїзд стався о 03.10 на залізничній станції «Яблунька». Електропоїзд сполученням «Сянки – Львів» смертельно травмував місцевого жителя.

Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин, які призвели до загибелі неповнолітнього.

Як повідомляв УНІАН, в російському аеропорту з літака випала стюардеса.