У Карпатах знайшли тіло туриста, який сам здійснював сходження на гору

Рятувальники ДСНС знайшли мертвим туриста, який заблукав під час сходження на гору Хом’як. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Житель Івано-Франківська вирішив самостійно піднятись на вершину гори Хом’як, попри те, що на зимовий відпочинок чоловік прибув з друзями. Вони тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради.

Повідомлення про зникнення надійшло до Служби порятунку "101" 23 грудня о 17:30. Пошуки тривали близько доби.

Рятувальники спільно з родичами та товаришем заблукалого в складі 2-х пошукових груп провели обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, здійснили проходження по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та в подальшому здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина.

Тіло туриста було знайдене 24 грудня в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як. Рятувальники передали тіло працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.