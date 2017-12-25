Слідчі відкрили провадження за фактом підриву авто скандального поліцейського у Харкові

Харківська поліція встановлює обставини пошкодження автомобіля начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черьомухіна у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

У відділі комунікації розповіли, що інформація про те, що на вулиці Культури вибухнула іномарка, надійшла до Шевченківського відділу сьогодні, 25 грудня, близько 8:48.

Читайте такожУ Харкові підірвали авто скандального поліцейського

Постраждалих немає, незначні пошкодження отримали сім автомобілів, які були припарковані поруч.

На місці правоохоронці встановили, що передня частина позашляховика була пошкоджена в результаті спрацювання прикріплених до авто вибухових предметів.

Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин події. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Довідка УНІАН. У жовтні 2015 року Черьомухін був призначений заступником начальника ГУ НП України в Харківській області.

Проти призначення Черьомухіна виступили деякі громадські організації Харкова, зокрема, колишні поліцейські із роти поліції "Східний корпус". Поліцейського начальника обвинувачували у злочинній діяльності.

5 січня 2017 року Черьомухін був призначений начальником відділу оперативних розробок у східному регіоні (м. Харків) управління оперативних розробок Департаменту карного розшуку Національної поліції України.