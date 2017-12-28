На Львівщині внаслідок вибуху у багатоповерхівці постраждав чоловік

У місті Новий Розділ на Львівщині 27 грудня під час вибуху на балконі житлової багатоповерхівки постраждав місцевий житель.

Читайте такожУ Харкові підірвали авто скандального поліцейського

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, на балконі квартири розташованої на цокольному поверсі п’ятиповерхого житлового будинку на вул. Лесі Українки о 17.14 пролунав вибух, внаслідок чого отримав травми 31-річний чоловік, який проживає у даному помешканні.

Постраждалого госпіталізовано у Новороздільську міську лікарню, у нього опіки тіла ІІ-ІІІ ступеню. Вибухом також вибито вікна на балконі квартири. Мешканці прилеглих квартир не постраждали.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок спалаху парів бензину.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, правоохоронці встановили, що чоловік тримав на балконі ємність з бензином, яка спалахнула під час необережного поводження останнього з вогнем.

Вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за необережне поводження з вогнем та порушення правил зберігання легкозаймистих речовин.