На Луганщині 11-річному хлопчику вибухом відірвало руку

У с. Гончарівка Сватівського району Луганської області 11-річний хлопчик внаслідок вибуху в будинку зазнав тілесних ушкоджень у вигляді травматичної ампутації правої кінцівки та травми живота.

Як повідомила сьогодні прес-служба поліції Луганської області, повідомлення медиків про те, що до лікарні з тілесним ушкодженням госпіталізовано неповнолітнього хлопця, надійшло до Сватівського відділу поліції вчора ввечері.

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"Школяр у будинку за місцем свого мешкання отримав тілесні ушкодження від вибуху великокаліберного набою, який він намагався розпилити за допомогою частини наждачного кругу. З місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика прооперували, за словами лікарів, його стан тяжкий, але загрози життю немає.

Вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині в результаті вибуху в багатоповерхівці постраждав чоловік.