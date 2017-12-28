"Перебиті до кісток руки і порізана голова": на Київщині знайшли мертвим 23-річного контрактника

16:47, 28 грудня 2017
Інциденти
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Поліція розслідує інцидент за статтею “Умисне вбивство”, проте не відкидає і  версію самогубства. 

23-річний Юрій лише нещодавно перевівся до Гостомеля і збирався їхати на службу в АТО / ТСН

У Гостомелі Київської області, помер 23-річний контрактний військовий Юрій Минюк. Інцидент стався напередодні Різдва, 24 грудня.

Як повідомляє ТСН, того дня батькам зателефонували і сказали, що їх син повісився. Вже згодом, у поліції цю версію спростували і зазначили, що на тілі було безліч синців, ран, та порізів.

Родичі загиблого військового б’ють на сполох, оскільки багато дрібниць не сходяться у справі і вони впевнені, що молодий хлопець не міг цього зробити, оскільки у нього не було конфліктів і напередодні він спілкувався з батьками.

Родичка загиблого Надія розповіла, що її чоловік теж військовослужбовець, тому йому вдалося дізнатися усі подробиці.

Відомо, що Юра служив у військовій частині 3018, що розташована у Гостомелі. У частині розповіли, що у Юри була сильно порізана рука на зап’ясті, лікті та ще десь на руці, також і на шиї були знайдені численні порізи.

“Взагалі дивно, як це і на шиї і на руках такі сильні порізи. Але про все це одразу нам не сказали, мовляв, щоб мама не переживала. Оскільки свято було в понеділок, тіло мали забрати у вівторок. У Києві є рідний дядько у них, він і забрав тіло. Всім погано, сестру до лікарні з серцем забрали, а мати свідомість там втрачала. Юрі було всього 23 роки. Юра раніше був у Рівному на строковій службі, а чотири місяці назад він перевівся до Гостомеля. Також з’ясувалося від прокурора, який був на місці події, що його знайшли у ванній у гуртожитку і все там начебто чисто і добре”, – розповіла родичка загиблого.

Вчора, 27 грудня, був похорон. До Надії подзвонила свекруха і розповіла, що вже на кладовищі відкривали руку Юри і дивилися на травми.

“На кладовищі вони вирішили глянути на ту руку, а там був гіпс. Поверх гіпсу був якийсь ще скотч, самі руки були перебиті до кісток, чи його ножем, сокирою чи ще чимось били, невідомо, але дуже глибокі рани. І ще голова була порізана, наче від вуха до вуха”, – додала Надія.

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Наразі невідомо причину, через яку це могло статися. Одна з можливих причин – це гроші. За словами родичів, у Юри на картці у ці дні було близько 20 тисяч гривень.

Ще Надія наголосила, що у Юри була порізана ліва рука, хоча сам він шульга і це все не дуже сходиться: “Він правою взагалі нічого не робить і нічого не тримає”. 

За словами матері Юрія, односелець, який до нього нещодавно перевівся, завжди ходив біля Юри.

“На допиті, хлопець спочатку сказав, що був на чергуванні, а потім сказав, що його не було взагалі у Гостомелі. Він завжди різне говорив. За Юрою ще ходив якийсь солдат і не давав йому прохід, може от у них і стався якийсь конфлікт”, – додала Надія.

У військовій частині №3018 підтвердили, що дійсно стався такий інцидент, проте більше подробиць там не повідомили, оскільки ще йде слідство.

“Це сталося не в військовій частині, а за місцем проживання. Наші контрактники проживають не тут. Ніяких відкритих конфліктів, суперечок та іншого у нього не було. Наразі я не можу щось конкретно та остаточно сказати, оскільки йде слідство”, – зазначив прес-секретар.

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Чоловік сестри померлого Сергій також розповів, що наразі є багато неточностей у справі, тому вважати це самогубством не можна.

“Ніхто не вірить, що це могло бути самогубство. Зараз іде слідство за статтею 115 “Умисне вбивство”. До матері дзвонили і казали, що буде слідство, оскільки наразі невідомо чи це вбивство чи самогубство. У медекспертизі було зазначено, що у нього були множинні рани руки, і перерізана артерія. Взагалі не сходиться, що він був шульгою, а порізана вся ліва рука, він за життя взагалі нічого у правій руці не тримав”, – додав Сергій.

Сергій зазначив, що люди, які його знайшли, сказали, що він був закритий зсередини, проте його потім відкрили з іншої сторони.

“Останній раз мати говорила с Юрою у п’ятницю (це за два дні до його смерті) і він їй сказав, що їм якусь премію дали. До нього ще тоді якийсь хлопець підійшов та почав його чіпати через те,  чому це йому премію не дали, а Юрі дали. На вихідних він мав там їхати в АТО, але не поїхав. Друг Юри, який його і знайшов, він мав йти з ним того дня до магазину скуплятися, бо Юрі треба було їхати в АТО”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині зарізали бійця АТО. Інцидент стався у місті Кагарлик між рідними братами та компанією молодих чоловіків. Під час бійки один із нападників вихопив ніж, завдав ним проникаючих поранень старшому із братів.

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Теги: #звіряче вбивство військового#під Києвом вбили контрактника