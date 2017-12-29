На Житомирщині судитимуть банду, яка вимагала кошти у підприємців Новограда-Волинського

На Житомирщині судитимуть банду з трьох чоловіків, які вимагали кошти у підприємців Новограда-Волинського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, цього тижня справу щодо зловмисників передали в суд. Під час досудового розслідування встановлено, що протягом року, починаючи з липня 2016 - го, розбійна група вчинила низку злочинів, пов’язаних з вимаганням грошових коштів та чужого майна у приватних підприємців та мешканців Новограда-Волинського.

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"Вже відомо, що раніше судимий місцевий злочинний авторитет організував суспільно-небезпечну злочинну групу, до складу якої увійшли двоє раніше судимих місцевих жителів Новоград - Волинського. Серед іншого, учасники угрупування систематичною передавала продукти і речі засудженим до установ відбування покарань", - розповіли у прокуратурі.

У липні цього року цю організовану групу було знешкоджено, а її членів - затримано і взято під варту. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Головного управління Нацполіції в області.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Новоград-Волинського міськрайонного суду для розгляду по суті.