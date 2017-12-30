У Києві викрадачі аналітика криптобіржі отримали $1 мільйон у біткоїнах

Співробітник компанії EXMO Finance Павло Лернер був викрадений у Києві. Зловмисники звільнили його, отримавши $1 мільйон у біткоїнах, повідомляє Reuters.

Читайте такожНацбанк попереджає: криптовалюта - це вкрай ризикована річ

У повідомленні компанії говориться, що Лернер був викрадений 26 грудня. Він не постраждав, але перебуває у стані сильного стресу і не дає коментарі. У компанії відзначають, що Лернер не мав доступ до рахунків користувачів, і інцидент не вплинув на роботу криптобіржі.

"Це перший подібний випадок в Україні, пов'язаний з біткоїнами", - йдеться у повідомленні радника глави МВС Антона Геращенка для Reuters.

Агентство повідомляє з посиланням на Strana.ua, що Лернера викрали на Оболоні шестеро озброєних людей у чорному одязі і балаклавах. Його відвезли на міні-автобусі з викраденими номерами. Поліція розслідує інцидент.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 27 грудня п'ятеро чоловіків на BMW Х5 викрали жінку і вимагали у неї гроші, але вона зуміла повідомити в поліцію.