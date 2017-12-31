У Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус (фото)

15:21, 31 грудня 2017
Інциденти
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У результаті ДТП травмовано вісім осіб, постраждалі - жителі Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.

У Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус / фото facebook/MVS.LVIV/posts

На Львівщині сьогодні, 31 грудня, перекинувся пасажирський мікроавтобус, внаслідок чого травми одержали восьмеро осіб.

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Як повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2.20 біля села Воля-Висоцька Жовківського району. 

Пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 35-річного жителя Тернополя з‘їхав із проїжджої частини дороги й перекинувся. Мікроавтобус їхав з Польщі до Тернополя.

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеню тяжкості водій та семеро пасажирів мікроавтобуса. Їх госпіталізовано у Жовківську районну лікарню та медичні заклади Львова. 

Постраждалі – жителі Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей, віком від 33 до 57 років.

Всі обставини ДТП встановлюються.

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Теги: #ДТП у Львівській області#ДТП в Україні