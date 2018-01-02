Убивцям юристки Ноздровської пригрозили санкціями Магнітського

Британський фінансист Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. Про це він написав у своєму Twitter.

"Всі, хто брав участь у цьому жахливому звірстві, повинні відчути всю силу закону. В іншому випадку вони й ті, хто їх покриває, можуть зіткнутися із санкціями Магнітського на Заході", – йдеться в його повідомленні.

Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don't, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot — Bill Browder (@Billbrowder) January 1, 2018

Браудер - один з ініціаторів прийняття в США і Канаді "актів Магнітського". Ці закони названі на честь юриста заснованої бізнесменом компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у 2009 році в СІЗО в Москві.

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Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.