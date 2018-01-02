Убивцям юристки Ноздровської пригрозили санкціями Магнітського

12:31, 02 січня 2018
Інциденти
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Винні у вбивстві юриста Ноздровської мають "відчути всю силу закону", заявив Браудер.

Браудер отреагировал на убийство юристки / facebook.com/ Ірина_Ноздровська

Британський фінансист Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. Про це він написав у своєму Twitter.

"Всі, хто брав участь у цьому жахливому звірстві, повинні відчути всю силу закону. В іншому випадку вони й ті, хто їх покриває, можуть зіткнутися із санкціями Магнітського на Заході", – йдеться в його повідомленні.

Браудер - один з ініціаторів прийняття в США і Канаді "актів Магнітського". Ці закони названі на честь юриста заснованої бізнесменом компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у 2009 році в СІЗО в Москві.

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Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.

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