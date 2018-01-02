Не тільки Ноздровська: у поліції заявили про 18 вбивств за останні три дні в Україні

За останні три дні дні (з 30 грудня по 1 січня) в Україні відбулося 18 вбивств, серед яких і вбивство юриста Ірини Ноздровської.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"З 30.12.17 з 01.01.2018 року на території держави скоєно 18 вбивств, з них у 12 (випадках) - підозрювані у вчиненні злочину особи встановлені та затримані; 35 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, з яких у 22 (випадках) - підозрювані у вчиненні злочину особи встановлені і затримані", – написав Аброськін.

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Він також зазначив, що глава Нацполіціх Сергій Князєв взяв на особистий контроль проведення необхідних заходів по розкриттю вбивства юриста Ірини Ноздровської, тіло якої знайшли 1 січня у водоймі біля села Демидів Вишгородського району Київської області. У жінки залишилася дочка і літня мати.

2 січня в Києві проходила акція протесту під будівлею обласного управління Нацполиции з-за вбивства Ноздровської. Протестувальники вимагали провести об'єктивне розслідування злочину і відставки керівника ГУ НП у Київській області Дмитра Ценова.