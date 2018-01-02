Забив веслом і втопив бабусю: одеський суд засудив чоловіка до 10 років в'язниці

В Одеській області сьогодні засуджений чоловік, який утопив свою бабусю в річці Дунай.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Ізмаїльська місцева прокуратура підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого Болградским районним судом громадянин, 1991 року народження, засуджений до 10 років позбавлення волі.

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Зокрема, чоловік визнаний винним у скоєнні навмисного вбивства своєї бабусі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що в травні 2017 року у місті Вилкове підозрюваний, перебуваючи у човні на одному з каналів Дунаю, поруч зі звалищем, завдав пенсіонерці, 1948 року народження, численні удари веслом. Коли потерпіла впала з човна, він навмисне тримав її голову під водою, в результаті чого вона померла.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Кілійського відділення поліції.