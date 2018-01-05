Суд у справі вбивства Бузини призначили на 9 лютого

Підготовче засідання суду по справі вбивства журналіста Олеся Бузини призначили на 9 лютого. Про це повідомляє портал Судова влада України.

Судове засідання має відбутися 9 лютого 2018 року в 11:00 в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Справу розглядатиме колегія суддів у складі Євгенія Сидорова, Лінника Олега і Тетяни Левицької.

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Як відомо, 22 грудня 2017 року Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини.

Обвинувальний акт складено у відношенні підозрюваних Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн гривень.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковані п. 12 год. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За скоєне їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.