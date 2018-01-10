На Сумщині авто вибухнуло на газовій заправці – двоє людей в тяжкому стані

У місті Шостка Сумської області вибухнув автомобіль, який знаходився на газовій заправці. В результаті інциденту серйозно постраждали двоє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, інформація про вибух на автомобільній газовій наповнювальній компресорній станції (АГНКС) до Шосткинського відділу поліції надійшла від оператора державної пожежно-рятувальної частини сьогодні, 10 січня, близько дев’ятої години ранку. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.

«Внаслідок вибуху газоповітряної суміші пошкодило автомобіль та травмовано двоє людей – працівника газової заправки та власника транспортного засобу, які знаходились поряд. Вживаються необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин вибуху», – заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шосткинського відділу поліції Роман Бережний.

Згідно із повідомленням, серед постраждалих – чоловіки віком 50 та 60 років, які в тяжкому стані були доставлені в лікарню. Медики діагностували в них проникаючі поранення очей, пошкодження м’яких частин обличчя та шиї, а один з них внаслідок вибуху втратив слух.

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Як повідомив УНІАН речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Євген Могиленець, інформація про вибух на АГНКС «Форсаж» по вулиці Шевченко надійшла близько 8.20.

«У результаті вибуху без послідуючого горіння іномарка перетворилася на купу металобрухту і відновленню не підлягає», – зазначив Могиленець.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у січні минулого року у Сумах стався вибух газу в багатоповерхівці, постраждало троє людей. Повідомлялось, що у квартирі стався витік природного газу.