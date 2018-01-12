У Тернополі п’яний чоловік, якого непритомним забрали з вулиці медики, у "швидкій" побив медсестру

У Тернополі п’яний чоловік, якого непритомним забрали з вулиці медики, у кареті швидкої допомоги побив медсестру.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, про те, що на зупинці громадського транспорту на вул. Збаразькій чоловік веде себе неадекватно, надійшло поліцейським о 23-й годині.

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Оперативно прибувши на виклик, інспектори виявили громадянина, який лежав непритомний перед автобусом. Патрульні відразу викликали швидку. Чоловік, ймовірно, знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Коли бригада медиків транспортувала громадянина в кареті швидкої допомоги, він почав вести себе неадекватно та вдарив медсестру по обличчю.

Патрульні знову під’їхали до чоловіка, застосували кайданки та доставили дебошира до відділку поліції, де встановили особу та склали 2 адміністративні протоколи: за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) та злісну непокору законній вимозі поліцейських (ст.185 КУпАП).

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині під час новорічних свят нетверезий дебошир побив офіцера поліції, після того як на молодика вирішили скласти адміністративний протокол через неадекватну поведінку біля міської ялинки.