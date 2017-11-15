У Львові "мінували" залізничний вокзал

У середу, 15 листопада, о 15:01 год. у довідкове бюро вокзалу станції Львів зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що вокзал заміновано. Залізничники оперативно та чітко вжили комплекс заходів, передбачених відповідними інструкціями. Зокрема про анонімний дзвінок поінформували старшого диспетчера регіональної філії «Львівська залізниця» та відповідні служби безпеки і правопорядку, пасажирів та персонал евакуювали з приміщень вокзалу. Про це інформує прес-служба Львівської залізниці.

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Варто зазначити, що заходи безпеки, пов’язані з перевіркою інформації про мінування, припали на період доби, коли на Львівському вокзалі спостерігається не надто інтенсивний рух поїздів. Поки тривала перевірка, залізничники у черговому режимі забезпечили видачу багажу та роздрук квитків пасажирам, що готувалися до подорожі. Прохід на перони вокзалу було організовано сходами зі східної та західної сторони двірця.

На щастя, інформація про замінування вокзалу не підтвердилася. В ході ретельного огляду правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Тож залізниця продовжила роботу у звичному режимі.

Зауважимо, що днем раніше повідомлення від невідомої особи щодо мінування надійшло до чергового по Центральному вокзалу у Києві. Залізничники і в цьому випадку оперативно вжили всіх заходів безпеки та організували роботу в нестандартних умовах. У підсумку жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці теж не виявили.