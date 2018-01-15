Язики полум'я та стовп густого чорного диму: у Львові горять склади лакофарбових матеріалів (фото)
12:56, 15 січня 2018Інциденти
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Наразі інформація про постраждалих відсутня, на місці інциденту працюють пожежники.
Пожежа сталася на складі лакофарбових матеріалів / фото facebook.com/igor.zinkevych
У Львові на вулиці Рудненській сталася пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
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"Вул. Рудненська, 14а, пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Вода біля складу замерзла, тому її качають аж з-під протезного заводу", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі на місці пожежі, що сталася 12 січня на залізничній станції "Одеса-Товарна", виявлено загиблого чоловіка.
фото facebook.com/igor.zinkevych
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