Язики полум'я та стовп густого чорного диму: у Львові горять склади лакофарбових матеріалів (фото)

У Львові на вулиці Рудненській сталася пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Читайте такожНа Харківщині матір з двома малолітніми дітьми загинули під час пожежі

"Вул. Рудненська, 14а, пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Вода біля складу замерзла, тому її качають аж з-під протезного заводу", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на місці пожежі, що сталася 12 січня на залізничній станції "Одеса-Товарна", виявлено загиблого чоловіка.