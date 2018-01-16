У Дніпрі здичавілі кози після смерті господаря оселилися з собаками в сквері (відео)

У Дніпрі здичавілі кози після смерті господаря оселилися з собаками в сквері. Місцеві жителі влаштували цілу рятувальну операцію влаштували в Дніпрі, щоб їх відловити.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Після смерті господаря домашні тварини збилися в зграю з собаками і кішками і оселилися в сквері.

Майже всіх кіз із стада відловили і з'їли місцеві жителі, кільком пощастило потрапити у притулок. Під відкритим небом залишилися троє тварин.

Небайдужі місцеві жителі подкрамливают кіз. Інші мешканці сусідніх будинків викликали волонтерів. Проте опікуни тварин віддавати кіз не хочуть.

Як повідомляв УНІАН, в спальному районі Києва кози стали причиною конфлікту мешканців багатоповерхівки і приватного сектора.