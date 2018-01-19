Дільничому, який загинув у перестрілці в Одесі, було 27 років, у нього залишилися дружина і 2-річна донька

Поліцейський, який помер в Одесі внаслідок вогнепального поранення, є дільничним інспектором Сергієм Пригаріним.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, йдеться про поліцейського, який помер у лікарні від вогнепального поранення, завданого зловмисником на вулиці Новосельського.

За уточненими даними, загиблому - 27 років.

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«Куля, випущена зі зброї злочинця, обірвала життя 27-річного дільничного, офіцера поліції Приморського відділу поліції старшого лейтенанта Сергія Пригаріна», - повідомили в главку.

Молодому чоловікові прострелено легеню.

В органах внутрішніх справ він служив з 2012 року. У нього залишилися дружина і дворічна донька.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, у числі яких троє поліцейських. Один з них від отриманих ран помер у лікарні. Також вбито двох, в числі яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Застрелений зловмисник – житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, у 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.