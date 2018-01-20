На Харківщині військовий взяв у заручники жінку (фото)

У суботу, 20 січня, на Харківщині військовий взяв у заручники жінку. У місті Чугуїв чоловік замкнувся у квартирі багатоповерхівки та не повідомляв жодних вимог.

Про це, із посиланням на джерела серед силових структур, повідомило видання NewsRoom.

Оскільки ситуація була не критичною, вона вже розв’язалася шляхом перемовин.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік повернувся із зони АТО та святкував повернення у кафе зі своєю співмешканкою та її донькою.

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"Вранці, коли сім'я повернулася додому, нетверезий чоловік звинуватив свою обраницю в поганій турботі про дітей і пригрозив їй ножем. Дочка жінки втекла і викликала поліцію, а він замкнувся з мешканкою Чугуєва в квартирі. На місце події виїхали поліцейські і екстрені служби, після чого бійця переконали відпустити заручницю і здатися", - цитує видання джерело серед правоохоронців.

Нагадаємо, що у Харкові 30 грудня, близько 14:00 озброєний чоловік увірвався до поштового відділення та забарикадувався із середини. У нього у заручниках опинилися 11 осіб, серед яких троє жінок та двоє дітей. О 20:30 спецпризначенці КОРД штурмували відділення. Їм вдалося затримати нападника та вивести усіх заручників.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. У чоловіка 1977 року були проблеми з психікою.