У Києві в стриптиз-клубі знову сталися розбірки зі стріляниною, є поранені (фото, відео)

Близько 2:00 24 січня у стриптиз-клубі Chiky&Picky, розташованому на вулиці Велика Васильківська, 5, було чути постріли. В результаті постраждали троє чоловіків.

На місце інциденту виїхали 7 екіпажів патрульної поліції і бригада швидкої допомоги, передає "Інформатор".

За словами патрульних, які прибули до місця події, постріли пролунали після сварки кількох відвідувачів стриптиз-клубу. Хто і чому стріляв — поки невідомо.

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На місці постраждалим надали першу медичну допомогу: в одного з чоловіків поранення голови, інший відвідувач стрип-клубу — відбувся травмою носа. Вже через кілька хвилин після приїзду поліції з'явилася "швидка". Медики на місці оглянули постраждалих.

Варто зазначити, що, незважаючи на отримані травми, всі троє потерпілих були дуже агресивно налаштовані, але від коментарів відмовлялися. Адміністратори Chiky&Picky також відмовилися коментувати подію.

За словами охоронців стрип-клубу, все сталося на вулиці — на сходинках біля входу до закладу. Далі група чоловіків перемістилася в бік арки біля входу в Arena City — тут навіть залишилися сліди крові.

У саме приміщення стрип-клубу нікого не пускали. Поліція також огородила місце події, де сталася стрілянина, захисною стрічкою.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Київ.Оперативний на сторінці у Facebook повідомив, що близько 20.10 десять невідомих чоловіків увірвалися в стриптиз-клуб DOLLS, що на Великій Васильківській, і почали стріляти.