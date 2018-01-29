Стрілянина у Києві: другий поранений чоловік помер у кареті "швидкої" - ЗМІ

Обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.

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В Києві помер другий чоловік, поранений у стрілянині біля станції метро "Берестейська".

Читайте такожУ Києві біля Святошинського райсуду сталася друга за сьогодні стрілянинаПро це повідомляє LIGA.net, посилаючись на джерело у силових структурах.

"Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги", - уточнило джерело.

Відзначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще один був поранений.