Вбивство в Києві: другий постраждалий у задовільному стані

Чоловік отримав поранення руки, інформація про те, що він помер у кареті "швидкої" не відповідає дійсності.

У поліції уточнюють, що поранений під час стрілянини, яка сталася сьогодні в Шевченківському районі Києва, у задовільному стані.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту комунікації Нацполіції України Ярослав Тракало.

На питання щодо інформації про те, що другий поранений у стрілянині біля станції метро "Берестейська" начебто помер у кареті "швидкої", Тракало сказав: "Не відповідає дійсності ця інформація".

"В нього стан задовільний. В нього поранення не живота, як пишуть, а руки", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.

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"О 12.12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі. На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівників кінологічної служби. Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків", - повідомляла прес-служба поліції Києва.

Пізніше речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик повідомила, що стрілянина в Києві сталася між охороною приміщення національної лотереї та сімома невідомими у чорній формі.

"Попередньо встановлено: у приміщенні національної лотереї перебувало п’ять представників приватної охоронної фірми та адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка та пролунали кілька пострілів. Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні сторони", - написала вона.

Блищик уточнила, що на місці загинув один з учасників стрілянини, іншого з вогнепальним пораненням у живіт "швидка" доставила у лікарню.

Згодом начальник Головного управління Національної поліції у м.Києві Андрій Крищенко заявив про затримання підозрюваного у вбивстві. Він працює у охоронній структурі, раніше судимий за крадіжки.