Прикордонники затримали в автобусі "Одеса-Москва" українця з десятком чужих документів

Під час проведення прикордонного контролю 58-річний чоловік пред’явив чужий паспорт, і виявилося, що вфін у нього не один.

На Сумщині прикордонники затримали українця, який їхав до Російської Федерації з десятком документів інших осіб. Як поінформували УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, сьогодні, 29 січня, у пункт пропуску «Бачівськ» на виїзд з України прибув рейсовий автобус марки NEOPLAN української реєстрації, що прямував за маршрутом «Одеса-Москва».

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«Під час проведення прикордонного контролю один із пасажирів, громадянин України, пред’явив охоронцям кордону чужий паспортний документ. У ході подальших перевірочних заходів в особистих речах чоловіка правоохоронці виявили його справжній паспорт, а також ще близько десятка різних документів, виданих на інших осіб. Крім цього, громадянин мав при собі 6 мобільних телефонів та 2 флеш-накопичувачі», – йдеться в повідомленні.

Наразі 58-річного чоловіка передано відповідним правоохоронним органам для ухвалення правового рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині "заблукали" троє росіян, у одного з затриманих прикордонники знайшли військовий квиток.