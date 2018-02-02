Студента харківського виша затримали за підозрою у жорстокому вбивстві таксиста

Правоохоронці затримали двох жителів Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві таксиста, один із них - студент харківського виша.

Правоохоронці затримали двох жителів Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві таксиста. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства таксиста (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), який вважався зниклим безвісти понад два тижні.

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"Внаслідок спільної спецоперації співробітники поліції та прокуратури 2 лютого затримали двох жителів Дніпропетровської області. Один з них навчається у харківському виші", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 38-річний чоловік, який працював у службі таксі, зник з 13 на 14 січня. До поліції звернувся брат зниклого. 20 січня правоохоронці знайшли автомобіль, на якому працював зниклий, зі слідами боротьби та крові. 26 січня у лісовому масиві знайшли тіло таксиста з ознаками насильницької смерті.

Двох фігурантів (19 та 23 роки) кримінального провадження затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться обшуки за місцем проживання затриманих у Харкові та Дніпропетровській області. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові таксист убив свою пасажирку, відвіз на пустир і спалив тіло.