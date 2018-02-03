Чоловік з ножем напав на школярку у Харкові
У Харкові 30-річний чоловік під загрозою ножа відібрав у школярки мобільний телефон. Стався інцидент у під'їзді житлового будинку.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини на своїй сторінці у Facebook.
За словами правоохоронців, до Індустріального відділу поліції звернулася 37-річна жителька району, яка розповіла, що у під'їзді житлового будинку на її 11-річну доньку напав незнайомець і пограбував.
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"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Отримавши прикмети злочинця, поліцейські розпочали пошукові заходи. Невдовзі оперативники вийшли на слід зловмисника, ним виявився 30-річний мешканець Харкова", – розповідають правоохоронці.
Додамо, що у підсумку правоохоронці затримали зловмисника та наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.
За вищезазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про грабіж, яке передбачає до 4 років позбавлення волі.