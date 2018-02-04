П’яний водій врізався в 4 авто: в поліції розповіли подробиці жахливої ДТП в Києві

Внаслідок зіткнення травмовано двох осіб та винуватця ДТП, двоє осіб загинули.

У Києві п’яний водій «Мерседеса» на зустрічній смузі зіткнувся з чотирма автомобілями, внаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще двох травмовано.

Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні близько півночі до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Шухевича.

На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 45-річний водій автомобіля «Мерседес» рухався зустрічною смугою на проспекті Шухевича та на вимогу працівників поліції не зупинився. В подальшому правопорушник зіткнувся з автомобілем «Дачія Логан», «Ауді», «Тойота» та «Опель». Внаслідок автопригоди 50-річний водій «Дачія» та його 35-річна пасажирка загинули на місці, а водія «Ауді», пасажирку «Опеля» та водія «Мерседеса» госпіталізували до лікарні.

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Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим управлінням поліції Києва розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп’яніння, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.