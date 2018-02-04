У Києві сталася жахлива ДТП за участі 5 авто: двоє загиблих (фото)

Водія Mercedes госпіталізували, також постраждали ще кілька людей.

У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, також є постраждалі.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Києва, передає "Громадське".

Попередьно, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.

За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia, — останнього відкинуло на зустрічну смугу. Після зіткнення Mercedes також в’їхав у інші три автомобілі.

Водія Mercedes госпіталізували, також постраждали ще кілька людей.

На місці аварії працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі одна маршрутка протаранила іншу після зіткнення з легковиком.