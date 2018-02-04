У Києві сталася жахлива ДТП за участі 5 авто: двоє загиблих (фото)
02:53, 04 лютого 2018Інциденти
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Водія Mercedes госпіталізували, також постраждали ще кілька людей.
Водія Mercedes госпіталізували / Київ оперативний
У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, також є постраждалі.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Києва, передає "Громадське".
Водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху / Київ оперативний
Попередьно, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.
За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia, — останнього відкинуло на зустрічну смугу. Після зіткнення Mercedes також в’їхав у інші три автомобілі.
ДТП на Шухевича / Київ оперативний
Водія Mercedes госпіталізували, також постраждали ще кілька людей.
На місці аварії працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».
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