Шматки бетону й паніка у соцмережах: "Київавтодор" пояснив, що сталося з Повітрофлотським мостом (фото)
У "Київавтодорі" відповіли на появу у ЗМІ інформації про проблеми з технічним станом Повітрофлотського шляхопроводу.
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У прес-службі комунальної корпорації наголосили, що упродовж останніх трьох діб у нічний період фахівцями на Повітрофлотському шляхопроводі виконувались роботи із превентивного сколювання бетону на елементах шляхопроводу.
"На фото, що тиражуються у засобах масової інформації, зображено зняті робітниками частки бетону. Вказані роботи є плановими та будуть продовжуватись ще упродовж кількох ночей" - запевнили у "Київавтодорі".
Раніше у соцмержах повідомили, що у Києві від конструкцій Повітрофлотського мосту відламуються великі шматки бетону і падають просто на тротуар.