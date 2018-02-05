Шматки бетону й паніка у соцмережах: "Київавтодор" пояснив, що сталося з Повітрофлотським мостом (фото)

На розтиражованих ЗМІ фото, як запевняють у "Київавтодорі", зображені зняті робітниками шматки бетону.

У "Київавтодорі" відповіли на появу у ЗМІ інформації про проблеми з технічним станом Повітрофлотського шляхопроводу.

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У прес-службі комунальної корпорації наголосили, що упродовж останніх трьох діб у нічний період фахівцями на Повітрофлотському шляхопроводі виконувались роботи із превентивного сколювання бетону на елементах шляхопроводу.

"На фото, що тиражуються у засобах масової інформації, зображено зняті робітниками частки бетону. Вказані роботи є плановими та будуть продовжуватись ще упродовж кількох ночей" - запевнили у "Київавтодорі".

Раніше у соцмержах повідомили, що у Києві від конструкцій Повітрофлотського мосту відламуються великі шматки бетону і падають просто на тротуар.