У київському аеропорту побилися пасажири двох рейсів - не поділили літак
10:32, 09 лютого 2018Інциденти
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Поліцейські, які прибули на виклик, не змогли нічого вдіяти і спостерігали за бійкою через скло, адже конфлікт виник в транзитній зоні після паспортного контролю.
Ілюстрація REUTERS
У столичному міжнародному аеропорту "Київ" побилися пасажири двох рейсів, оскільки не поділили літак.
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Про це повідомляє Еспресо. Відзначається, що в аеропорту виникла поломка літака, який прямував в Шарм-еш-Шейх, і замість нього подали інший літак, який повинен був летіти до Мінська. Обурені громадяни Білорусі почали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку у Єгипет.
Поліцейські, які прибули на виклик, не змогли нічого вдіяти і спостерігали за бійкою через скло, адже конфлікт виник в транзитній зоні після паспортного контролю. На місце бійки викликали прикордонників. Обидва рейси затримали.
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