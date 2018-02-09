У київському аеропорту побилися пасажири двох рейсів - не поділили літак

Поліцейські, які прибули на виклик, не змогли нічого вдіяти і спостерігали за бійкою через скло, адже конфлікт виник в транзитній зоні після паспортного контролю.

У столичному міжнародному аеропорту "Київ" побилися пасажири двох рейсів, оскільки не поділили літак.

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Про це повідомляє Еспресо. Відзначається, що в аеропорту виникла поломка літака, який прямував в Шарм-еш-Шейх, і замість нього подали інший літак, який повинен був летіти до Мінська. Обурені громадяни Білорусі почали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку у Єгипет.

Поліцейські, які прибули на виклик, не змогли нічого вдіяти і спостерігали за бійкою через скло, адже конфлікт виник в транзитній зоні після паспортного контролю. На місце бійки викликали прикордонників. Обидва рейси затримали.