Військового, який зарізав чоловіка в черзі на маршрутку в Києві, заарештували на два місяці

Військового Балабуху, підозрюваного у вбивстві в Києві, взяли під варту на 2 місяці.

Підозрюваному у вбивстві військовому 72-ї бригади Збройних сил Дмитру Балабусі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Відповідне рішення ухвалила суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва, передає "Громадське".

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури у повному обсязі.

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Прокуратура підозрює Дмитра Балабуху в навмисному вбивстві 10 лютого 2018 року у Києві Руслана Юрченка. За словами військового прокурора Валерія Медведєва, Балабусі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Вдень 10 лютого біля станції метро "Чернігівська" у Києві між Русланом Юрченком та 28-річним молодшим лейтенантом 72-ї бригади Збройних сил Дмитром Балабухом виникла суперечка у черзі на маршрутку – один з них намагався пройти без черги.

Після цього Балабуха пішов до найближчого магазину, купив кухонний ніж, повернувся та вдарив ножем Юрченка. Від отриманих травм Юрченко помер. За деякий час на вулиці Мурманській поліцейські при поверхневому огляді знайшли у Балабухи ніж, він зізнався у нападі.