На Кіровоградщині школяра побили до втрати свідомості через зауваження дорослій компанії (відео)

Освітяни не стали на захист дитини. Тим часом матір підлітка заявила про погрози на його адресу.

Компанія розпивала горілку в одному з райцентрів на Кіровоградщині. Юнакові це не сподобалося і він зробив зауваження.

Після побиття хлопчина майже місяць провів у лікарні і вказує на своїх кривдників. Однак правоохоронці криміналу в цьому не побачили. Натомість, відкрили провадження щодо його мами, йдеться у сюжеті ТСН.

Били наступного дня після інциденту. Миколу Завитренко перестріли і побили 5 юнаків - діти ображених підлітком дорослих.

"Вони мене перестріли, побили ногами, примусили стати на коліна", - розповідає хлопець.

Зі струсом мозку і ранами на обличчі юнак місяць пролежав у лікарні. Гроші за лікування відшкодували батьки кривдників - загалом 13 тис. грн

Матір хлопця подала заяву до поліції. Але потім поліцейські примусили жінку забрати свою заяву. А коли вона відкликала її, батьки юнаків, які били Миколу, подали свою заяву. На матір підлітка відкрили справу за вимагання.

У свою чергу в Управлінні освіти пообіцяли розібратися ситуацією, а саме з Миколою. Проте на захист хлопця і його матері стали активісти, які й найняли родині адвоката.