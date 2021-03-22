Пошуком десантника з 28 грудня займалися спеціальні оперативно-розшукові групи.

У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка, який зник наприкінці грудня 2020 року.

Як пише "Суспільне", прес-секретар Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк розповіла, що труп чоловіка витягли з водойми села Бобриця Канівського району.

Ознак насильницької смерті на ньому не виявили.

Читайте такожУ Києві крадії пограбували ветерана АТО й поплатилися за це (фото)Про зникнення Ганеннка в грудні 2020 року повідомила його дружина.

Пошуком займалися спеціальні оперативно-розшукові групи. Після виявлення тіла правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження.

Як повідомив "Український мілітарний портал", похорони військовослужбовця пройшли 21 березня в його рідному селі Грищенці на Канівщині.

Анатолій Ганненко був морпіхом, десантником, він брав участь у рейді 95 бригади ЗСУ в тил ворога, який був визнаний найдовшим у світі.

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Автор: Денис Прядко