За попередньою інформацією, позашляховик намагався зробити обгін, але злетів з дороги та врізався в електроопору.

На Рівненщині внаслідок ДТП з елітним позашляховиком загинули двоє людей, ще двоє травмувалися.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 17-ї години неподалік села Гільча-1 Здовбицької територіальної громади Рівненського району.

На місці події рятувальники побачили в полі перекинутий на дах легковий автомобіль марки BMW X5.

"Автомобіль з невідомих причин зіткнувся з електроопорою, вилетів на поле та перекинувся на дах. На момент ДТП в транспортному засобі перебувало четверо чоловіків. Внаслідок ДТП водій та один з пасажирів загинули. Двох інших пасажирів доставили у травматологічне відділення Здолбунівської ЦРЛ з травмами різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники для недопущення загоряння та вибуху автомобіля відключили в ньому клеми акумуляторних батарей і від'єднали газобалонне устаткування.

Правоохоронці попередньо встановили, що BMW X5 під час обгону виїхав за межі проїзної частини, де врізався в електроопору і перекинувся.

"Від отриманих травм 36-річний пасажир, житель міста Дубно, загинув на місці події, а водій позашляховика, 31-річний здолбунівчанин - у кареті "швидкої". Іще двох пасажирів 37-ми та 20-річних братів, жителів Здолбунова, із травмами різного ступеня госпіталізували до районної лікарні", - повідомили в поліції області.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Автори: Петро Хромих, Катерина Комолова