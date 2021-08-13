Всі троє загиблих - офіцери.

Поліція назвала імена правоохоронців, загиблих у ДТП в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, всі троє загиблих - офіцери.

"38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братинов загинули сьогодні в дорожньо - транспортній пригоді", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з цим ДТП.

Згідно з повідомленням, відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Справу розслідуватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

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За словами начальника регіонального главку Нацполіції Олега Беха, у зв'язку з НП також буде проведено службове розслідування.

За попередніми даними, автомобіль з чотирма співробітниками поліції в селі Зоря під час руху з'їхав у кювет, врізався в бетонну опору і перекинувся.

Як зазначається, поліцейські поверталися до Одеси з міста Ізмаїл, де були у службовому відрядженні.

Троє з них загинули на місці події, четвертий – дістав важкі травми і доставлений до лікарні.

Автор: Лариса Козова