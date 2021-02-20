Чоловіка відразу поклали на операційний стіл / фото Вікіпедія
У Кам'янському Дніпропетровської області у чоловіка в прямій кишці лопнула банка.
Про це повідомляє місцевий сайт 5692 com.ua.
У четвер, 18 лютого, в лікарню швидкої допомоги надійшов чоловік з незвичайною травмою.
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Чоловіка відразу поклали на операційний стіл. Його стан був середньої тяжкості.
Відомо, що вдома у чоловіка в прямій кишці лопнула банку. Попередньо, таким чином він хотів задовольнити свої сексуальні потреби.
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