Попередньо, таким чином він хотів задовольнити свої сексуальні потреби.

У Кам'янському Дніпропетровської області у чоловіка в прямій кишці лопнула банка.

Про це повідомляє місцевий сайт 5692 com.ua.

У четвер, 18 лютого, в лікарню швидкої допомоги надійшов чоловік з незвичайною травмою.

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Чоловіка відразу поклали на операційний стіл. Його стан був середньої тяжкості.

Відомо, що вдома у чоловіка в прямій кишці лопнула банку. Попередньо, таким чином він хотів задовольнити свої сексуальні потреби.

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Автор: УНІАН