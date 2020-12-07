Водолази шукали військовослужбовців дві доби / скріншот
Пішли рибалити і не повернулися. У Львівській області під час риболовлі потонули двоє військовослужбовців.
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54-річний прапорщик і 51-річний інструктор з водіння ловили рибу на озері неподалік від Яворівського полігону.
Коли вийшли на лід, він здавався міцним, але раптом став ламатися під ногами.
Один чоловік провалився, інший кинувся йому на допомогу і теж пішов під лід. Дві доби водолази шукали військових, сьогодні вранці обидва тіла знайшли.
Двоє військовослужбовців втопилися під час риболовлі неподалік Яворівського полігону
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