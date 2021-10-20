Правоохоронців підозрюють у перевищенні повноважень.

Двох київських правоохоронців підозрюють у тортурах затриманий. Постраждалого били ломом.

Про це повідомляє прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, поліцейські під час затримання чоловіка в лютому в одному з районів Києва застосували силу, яка не відповідала ситуації, що склалася.

"Оперативні працівники завдали чоловікові, який не чинив опір, удари металевим ломом по голові та тулубу, в результаті чого він втратив свідомість. Привівши потерпілого до тями, оперуповноважені продовжили завдавати йому удари руками й ногами та заламувати пальці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців підозрюють у перевищенні повноважень. Вирішується питання про застосування заходів підозрюваним.

Як раніше повідомляв УНІАН, поліцейські у Запорізькій області катували затриманого чоловіка. Справою зайнялося Державне бюро розслідувань. Патрульних підозрюють за частиною 2 статті 365 "Перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством" Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на вісім років.

Автор: Анастасія Горбачова