Учаснику акції стало зле / фото npu.gov.ua
Вранці біля Верховної Ради України одному з учасників акції протесту стало зле.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва й публікує фото з місця інциденту.
Зазначається, що присутні на акції протесту військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.
Протести у центрі Києва 3 листопада
- На вулиці Грушевського в Києві 3 листопада стартувала акція протесту «євробляхерів». Демонстранти вишукувалися біля входів до Верховної Ради.
- Організатори заходу пояснюють, що від народних депутатів вони вимагатимуть ухвалення законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.
- У центрі Києва через масові акції ускладнено рух вулицею Грушевського.
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