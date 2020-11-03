Поліція посилила заходи безпеки у центрі столиці.

Вранці біля Верховної Ради України одному з учасників акції протесту стало зле.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва й публікує фото з місця інциденту.

Зазначається, що присутні на акції протесту військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.

Протести у центрі Києва 3 листопада

На вулиці Грушевського в Києві 3 листопада стартувала акція протесту «євробляхерів». Демонстранти вишукувалися біля входів до Верховної Ради.

Організатори заходу пояснюють, що від народних депутатів вони вимагатимуть ухвалення законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.

У центрі Києва через масові акції ускладнено рух вулицею Грушевського.

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Автор: Ольга Робейко