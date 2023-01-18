Наразі пошукові роботи на місті падіння гелікоптера тривають.

За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 16 людей, ще 30 - були поранені. Про це повідомили в Офісі президента.

"Уточнені дані по трагедії в Броварах: загинуло 16 людей, з них троє дітей. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі пошукові роботи тривають.

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У Броварах упав гелікоптер - усі подробиці авіакатастрофи

18 січня поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ять людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства - міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі загинули.

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера у Броварах.

Серед версій трагедіїу Броварах:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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