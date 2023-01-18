За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 16 людей, ще 30 - були поранені. Про це повідомили в Офісі президента.
"Уточнені дані по трагедії в Броварах: загинуло 16 людей, з них троє дітей. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі пошукові роботи тривають.
У Броварах упав гелікоптер - усі подробиці авіакатастрофи
18 січня поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ять людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства - міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі загинули.
Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера у Броварах.
Серед версій трагедіїу Броварах:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.