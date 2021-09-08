Жінка спокійним тоном заявила, що її онук у "відключці" та запевняла оператора, що дитина знаходиться у свідомості.

Інцидент із закатованим хлопчиком з Черкас, який помер, так і не виходячи з коми, аналізує прокуратура. Правоохоронці отримали запис телефонної розмови бабусі дитини з оператором швидкої допомоги. Під час спілкування жінка поводила себе доволі дивно та підозріло плуталася у думках.

Розмову оприлюднив Центр черкаських медіа на своєму YouTube-акаунті.

Так, нерідна бабуся хлопчика, яка наразі перебуває під вартою, розповіла оператору лінії швидкої допомоги, що у її онука черепно-мозкова травма. Але вона не може сказати, коли він її отримав.

"Не було у нього ні блювання, нічого. Він одказується їсти вже третій день. Два дні тільки водичку п'є, пісяє більше ніж п'є. А сьогодні він просто з обіду у відключці", - додала жінка.

Звичайно, слова про "відключку" стривожили оператора. Вона спитала, чи перебуває хлопчик у свідомості, у відповідь на це бабуся почала помітно плутатися у своїх думках.

Спочатку вона сказала, що онук постійно спить, проте знаходиться у свідомості. Потім вона додала, що хлопчик п'є воду, але згодом обмовилася, що дитина погано реагує на її оклики.

Нерідна бабуся хлопчика, якого госпіталізували у стані коми та з численними травмами, навіть поділилася тим, чому вона вирішила, що у її онука черепно-мозкова травма. За словами жінки, у дитини був синець на оці та набряк.

"Ну я так думаю, чому вважаю, бо він дуже часто падає, то на виноград полізе, то іще кудись вилізе", - сказала бабуся.

Читайте такожПід Києвом 8-річний хлопчик пішов з дому, отримавши дві двійки у школіКерівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін, передає "24 канал", під час розгляду справи зазначив, що бабуся розмовляла зі швидкою допомогою "у дивному стилі". Правоохоронці вважають інтонацію жінки підозрілою, тому вони планують з'ясувати більше подробиць інциденту, адже після прослуховування розмови складається враження, що хлопчик на той момент міг вже перебувати у комі.

Катування хлопчика у Черкасах - що відомо

5 вересня понівечений 7-річний хлопчик помер у лікарні, не виходячи з коми. У нього була черепно-мозкова травма та численні ушкодження, які викликали сльози навіть у лікарів. У дитини були надірвані вухо, губа та статевий орган. Також повідомлялося, що на тілі хлопчика були сліди від недопалків.

Після смерті дитини ЗМІ дізналися нові подробиці про нерідну бабусю понівеченого хлопчика у Черкасах, яка перебуває під вартою за підозрою по статті про "залишення в небезпеці".

Рідна бабуся замученого хлопчика також розповіла, як з нього знущалися батьки та сказала, що він "бився головою об стіну".

У поліції назвали попередню причину смерті закатованої дитини. Хлопчик міг померти від травми голови та крововиливу.

Згодом стало відомо, що під варту взяли також нерідного дідуся дитини, а в будинку, де живуть чоловік та його жінка, залишилися з десяток голодних собак.

Окрім цього виявилося, що хлопчик потрапив до лікарні з пролежнями. Дитина близько п'яти діб лежала нерухомо, поки не опинилася у медичному закладі.

Автор: Поліна Кузенко