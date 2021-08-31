Запобіжний захід підозрюваній вчора не обрали й робитимуть це сьогодні в закритому режимі.

Історія про ймовірне катування шестирічної дитини з Черкас отримує чергове продовження. Як розповів депутат облради Олег Петренко, який вперше повідомив про сам інцидент, зараз у справі відбувається щось дивне.

Про це пише "Обозреватель".

Зокрема, він розкритикував версію родичів постраждалого, які кажуть, що дитина нібито впала з купи з цеглою.

"Моє оцінне судження: версія, що дитина отримала ці страшні травми після падіння з купи цегли, не витримує критики. Після цього коментаря співробітниці черкаської поліції, лікарі стали дуже стримано коментувати ситуацію. Але в першу добу вони говорили все, як є. Говорили правду. Розумієте, я особисто бачив Андрійка. Коли відсутня частина вуха, або губа, або статевий орган... Відірвані або відгризені – не знаю... Ну як?! Що значить "сам собі розчухав"?! Ну повинні ж бути залишки моралі!", - каже Петренко.

Мати хлопчика, додає він, як і батько, вигороджує бабусю, з якою була дитина. Натомість депутат нагадує про травми, які діагностували в Андрія - гематоми головного мозку, пролежні тощо.

"Пролежні свідчать про те, що хлопчик лежав без допомоги кілька днів. Значить, для такої поведінки, бездіяльності цієї жінки, були причини? Значить, щось хотіли приховати? Щонайменше тут є злочинна бездіяльність", - говорить він.

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Петренко стверджує, що, дивлячись на стан дитини, всі плакали - і лікарі, і поліцейські, і він сам.

"Наскільки я знаю, незрівнянно більш адекватна в цій справі позиція прокуратури. Що стосується поліції – це повний треш: сусіди цієї сім'ї боялися давати свідчення, тому що бачили абсолютну безкарність. Бабуся хлопчика перебувала в розшуку, але жила у своєму будинку. Навіть сьогодні, під час обшуку, вона "командувала" поліцейськими: сюди заходьте, а сюди, в ці кімнати, не можна", - каже він, додаючи, що люди шоковані від позиції поліції.

Вчора суд мав обрати бабусі запобіжний захід, проте засідання перенесли на сьогодні й зробили його закритим.

Нагадаємо, що про госпіталізацію в Черкасах маленького хлопчика стало відомо минулого тижня. Його знайшли непритомним в приватному дворі недалеко від міського парку. У лікарні у дитини діагностували гематому головного мозку, відірвані губи і опіки від сигарет на тілі. На вухах медики виявили сліди тваринних зубів.

Як повідомлялося, до травм може бути причетна нерідна бабуся хлопчика, у якої він перебував.

Кілька років тому жінка була фігуранткою кримінальних справ - в 2015 році вона з чоловіком розводила великих собак, які іноді нападали на людей. Але тоді вона уникла відповідальності. Цього разу їй повідомили про підозру.

Автор: Юрій Годован