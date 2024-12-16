Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим.

Поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що інформація про подію надійшла вчора вранці до Шевченківського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим.

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу порушника, ним виявився 36-річний уродженець Сумської області.

"Чоловіка затримав наряд патрульної поліції. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу. Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації", - додали там.

Інциденти в Україні

У Дніпрі "по гарячих слідах" затримали чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у центрі місті.

Під час слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області. Фігуранта доставили до відділення поліції.

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