Для того, щоб витягти тіло загиблого, рятувальникам довелося використовувати пневматичний інструмент.

На одному зі столичних комунальних підприємств працівника привалило промисловим обладнанням вагою близько дев'яти тонн, людина загинула.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Зазначається, що сьогодні, 9 лютого, о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина.

"Як виявилося, у цеху чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн. Дочекавшись слідчо-оперативну групу, рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка", – йдеться в повідомленні.

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Обставини трагічного випадку встановлюватимуться правоохоронними органами, додали в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на трасі "Київ-Чоп", на території Рівненської області, безглуздо загинув 25-річний хлопець. Молодий чоловік переходив дорогу в недозволеному місці, і його насмерть збила фура.

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