Напад супроводжувався антисемітськими висловлюваннями, все це сталося на очах у численних свідків.

На директора єврейської громади Івано-Франківська скоєно напад. Ігор Перельман отримав три ножових поранення прямо в центрі міста.

Про це повідомляється в офіційному каналі Об'єднаної єврейської громади України (ОЄОУ) в Telegram.

Напад на директора єврейської громади було скоєно вдень 31 березня. У центрі Івано-Франківська на вулиці Бельведерській Ігоря Перельмана тричі вдарили ножем.

"Напад супроводжувався антисемітськими висловлюваннями при численних свідках. Попередньо встановлено особу нападника. Об'єднана єврейська громада України бажає Ігорю Перельману якнайшвидшого одужання. Рефуа шлема!",- зазначено в повідомленні ОЄОУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що інформація про використання синагог в Умані ЗСУ, яку поширюють з метою провокацій у РФ, не відповідає дійсності.

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