Підозрювана назвала себе жертвою булінгу й попросила вибачення у своїх жертв, з якими ніколи в житті не була знайома.

19-річна жителька Полтави Таїсія Петрова, яка поранила у школі з арбалета двох учителів, назвала себе жертвою булінгу та шкодує про свій вчинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Київського районного суду Полтави з обрання їй запобіжного заходу.

Підозрювана у вчиненні злочину свою вину визнала й співпрацює зі слідством. Вона жалкує про свій вчинок і попросила вибачення у своїх жертв, з якими ніколи в житті не була знайома.

"Мені дуже шкода, що я таке зробила, і якщо б я мала змогу повернути час назад, то я нізащо так не вчинила б", - сказала дівчина.

Свої дії студентка 3-го курсу соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України (Харків) пояснила тим, що з дитинства піддавалася булінгу, у тому числі й з боку вчителів. Тому змушена була змінити три школи.

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За її словами, поділитися своїм душевним болем їй не було з ким – друзів у неї немає, а батьків, які "зайняті роботою, не хотіла вантажити своїми проблемами". І ось тепер вирішила, що настав час нікого не боятися і налякати вчителів, бо зло породжує зло.

Таїсія розповіла, що давно захоплюється стрілецькою зброєю, тому придбала через Інтернет спортивний арбалет Man Kung та пластикові стріли до нього з металевими наконечниками. Вчилася стріляти у дерев’яний круг.

На засіданні суду вона зазначила, що у понеділок, 6 вересня, не поїхала на навчання, а близько 10-ї ранку прийшла до своєї першої школи. До приміщення зайшла через відчинений боковий вхід, який не охоронявся, й поцілила стрілою в учительку української мови та літератури, яка стояла до неї спиною. Стріла травмувала лише шкіру жінки. А ось постріл у завуча з навчально-виховної роботи, яка намагалася зупинити зловмисницю, міг би бути смертельним, якби вона не прикрила груди лівою рукою. Стріла прошила зап’ястя і зачепила молочну залозу. Їй хірурги наклали шви на руку.

Завуч запросила свою кривдницю до кабінету й спілкувалася з нею до приїзду поліції, намагаючись зрозуміти психологію її вчинку.

"Вона повелась людяно, не кричала, попри те, що в неї текла кров", - пригадує Таїсія.

У справі проведено і призначено низку експертиз. Не виключено, що у дівчини існують проблеми з психікою, адже, за інформацією правоохоронців, у її мобільному телефоні були фотографії розчленованих тварин, можливо, зроблених нею самою. А у щоденнику були записи про наміри скоїти суїцид.

У залі суду перебували батьки підозрюваної. Відомо, що мама працює медичною сестрою у психіатричній лікарні. Родина мешкає у гуртожитку. Від спілкування з журналістами подружжя категорично відмовилось.

Напад на вчителів з арбалетом - що сталося

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів.

У однієї з учительок травмовано руку, в іншої – тулуб. Загрози їхньому життю немає.

Встановлено, що нападниця навчалася у цій школі у молодших класах. Наразі вона вчиться на психолога в одному з харківських вишів.

Дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

8 вересня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Автор: Ганна Волкова